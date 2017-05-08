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18 yaşındaki genç keneden öldü

Sivas'ın Zara ilçesinde kenenin ısırdığı 18 yaşındaki genç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18 yaşındaki genç keneden öldü

08 Mayıs 2017 15:38
18 yaşındaki genç keneden öldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sehel ve Hamdi Bozok çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Bozok'un boynuna 10 gün önce ensesine kene yapıştı. Bozok, ensesine yapışan keneyi kendisi çıkardı. Aradan geçen birkaç gün sorası gençte halsizlik, mide bulantısı ve göstermeye başladı. Yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozok, KKKA şüphesiyle 3 Mayıs'ta sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Servisi'nde tedavi altına alındı. Bozok burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Bozok'un cenazesi Baharşeyh köyünde toprağa verildi.

CÜ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aynur Engin, Yusuf Bozok'un hastaneye getirildiğinde durumunun ağır olduğunu belirterek, "Hastamız dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şuan hastanemizde tedavi gören 1 hastamız daha var. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda keneyi kusturmamak gerekiyor. Çıkarmaya çalışmak yerine en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri doğru olur" dedi. 

Hakan Kaleli

Etiketler: kene, Kırım Kongo, Sivas


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