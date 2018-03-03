Diğer
Kategoriler

18 yaşındaki genç tartıştığı arkadaşını öldürdü

Aksaray’da 18 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü.

18 yaşındaki genç tartıştığı arkadaşını öldürdü

03 Mart 2018 20:51

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çapan A. (18), arkadaşı Nurullah Akpınar (19) ile görüşmek için evine gitti. İddiaya göre evde Nurullah Akpınar ile Çapan A. arasında tartışma çıktı. Çapan A., evde eline geçirdiği tüfekle arkadaşını vurdu. Tüfek sesini duyan mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Nurullah Akpınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Çapan A.’yı evin bahçesinde yakaladı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı inceleme yaptıktan sonra gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Çapan A. ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Yasin Can

Etiketler: aksaray, cinayet

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç