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18 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, arkadaşları tarafından fenalaştığı iddiasıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen genç hayatını kaybetti.

18 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

30 Ekim 2016 11:32

Edinilen bilgilere göre, ailesine arkadaşları ile birlikte Oylat’a gideceğini söyleyerek akşam saatlerinde evden çıkan 18 yaşındaki Kadir Ç., iddiaya göre Oylat’ta fenalaştı. Baygınlık geçiren genç, gece saat 04.00 sıralarında arkadaşlarının aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.
Talihsiz genç, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin ölümü şüpheli bulununca savcılık inceleme başlattı. Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayı öğrenen gencin ailesi gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Salih Bakıcı
BURSA 

Etiketler: 18 yaşındaki genç, ölüm


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