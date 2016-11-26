Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversiteye hazırlık için özel bir eğitim kursuna giden lise 4’üncü sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Z.A. 24 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde kurs binasına geldi. Z.A. bir kaç derse girdikten sonra binanın 7’nci katının penceresinden kendisini aşağı bıraktı. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Z.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, genç kızın arkadaşlarına sürekli "Bana ders çalışmam için çok baskı yapıyorlar, böyle giderse bir gün canıma kıyacağım" dediği iddia edildi.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.