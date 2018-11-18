18 yaşındaki kız metro raylarına atladı, seferler durdu

Olay, saat 18.55 sıralarında Metro İstanbul Zeytinburnu istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki genç bir kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 1. Perondaki M1 Yenikapı-Havalimanı yönündeki raylara atladı. Genç kızın atladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine istasyon yetkilileri yaşanan olaya müdahale etti. Metro istasyonuna sevk edilen itfaiye ekipleri, genç kızı raylardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın çıkarılmasıyla birlikte ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımına kapatıldığı açıklanmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Zeytinburnu İstasyonu'nda yolcu alımına başlanırken seferler normale döndü.

İBB'den Zeytinburnu Metro İstasyonu ile ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazıl açıklama yapıldı. Açıklamada, “M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır” denildi.

Medeni Topaloğlu

