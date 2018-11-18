İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

18 yaşındaki kız metro raylarına atladı, seferler durdu

18 yaşındaki kız metro raylarına atladı, seferler durdu
18 yaşındaki kız metro raylarına atladı, seferler durdu

İstanbul Zeytinburnu metro istasyonuna 18 yaşındaki genç bir kızın atlaması sonucu seferler durdu. Raylara atlayarak yaralanan genç kızın hastaneye kaldırılması ile seferler normale döndü.

Zeytinburnu İstasyonu’nda seferler normale döndü - Tıkla İzle

Olay, saat 18.55 sıralarında Metro İstanbul Zeytinburnu istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki genç bir kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 1. Perondaki M1 Yenikapı-Havalimanı yönündeki raylara atladı. Genç kızın atladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine istasyon yetkilileri yaşanan olaya müdahale etti. Metro istasyonuna sevk edilen itfaiye ekipleri, genç kızı raylardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın çıkarılmasıyla birlikte ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımına kapatıldığı açıklanmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Zeytinburnu İstasyonu'nda yolcu alımına başlanırken seferler normale döndü.

İBB'den Zeytinburnu Metro İstasyonu ile ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazıl açıklama yapıldı. Açıklamada, “M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır” denildi. 

Medeni Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.