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1800 yıllık sağlık dileği

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elause Sebaste Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında 1800 yıllık hamamın girişinde yapıyı inşa ettiren Demetratianas ve Anatolianas adlı kadınların sağlık dileklerinin yer aldığı bir yazıt bulundu.

1800 yıllık sağlık dileği

20 Ekim 2016 09:44

Elause Sebaste Antik Kenti’nde 22. dönem kazı çalışmaları tamamlandı. Roma La Sapienza Üniversitesi’nden Annalisa Polosa'nın başkanlığını yaptığı bu yılki kazı çalışmalarında M.S. 2. yüzyıla ait 1800 yıllık küçük hamam tamamen gün yüzüne çıkarılırken, hamamın detayları da ortaya çıktı. Kalorifer sistemli hamamı yaptırdığı anlaşılan Demetratianas ve Anatolianas'ın hamam girişine yıkanmaya gelenlere sağlık dileklerini belirten bir yazıt koydurdukları da belirlendi.
Antik kentteki küçük hamamda yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kazı Başkan Yardımcısı Muharrem Oral, "Yapının orijinali Roma dönemine, Milattan Sonra 2. ya da 3. yüzyıla dayanmakla birlikte Bizans döneminde ikinci kullanım evrelerine sahiptir. Girişi mozaikli yazıtlı bir hamam. Bizans dönemine geçildiğinde farklı amaçlarla kullanılmış ve o çerçevede yapı revize edilmiştir. Bunun en belirgin örneğini mozaiğin üzerindeki sütün kalıntısında görebiliyoruz. Bazı bölümleri zeytinyağı işliği olarak kullanılmış. Bazı bölümleri bölgeye su getirmek amacıyla Bizans döneminde su kanalları inşa edilerek yapılmış" dedi.

Yıkanmaya gelenlere sağlık dileği
Hamamı yaptırdığı anlaşılan Demetratianas ve Anatolianas adlı kadınların hamam girişine yıkanmaya gelenlere sağlık dileklerini belirttikleri bir yazıtın bulunduğunu da ifade eden Oral, "Çalışmamız bu sene bu yapı üzerinde yoğunlaştı. Bundaki amacımız hem kazısını tamamlayıp yapıyı tam olarak anlayabilmek, hem de restorasyonunu gerçekleştirmekti. Restorasyon büyük ölçüde tamamlandı, önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. Her yıl yaptığımız gibi kazısını tamamladığımız alanları koruma amaçlı olarak tel örgüyle çeviriyoruz" diye konuştu.
Elause Sebaste Antik Kenti’nde bu yıl 15 uzman ve 20 işçiyle gerçekleştirilen kazı çalışması 2 ay sürdü.

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