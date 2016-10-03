Devasa yayın balığı, sabah saatlerinde Kızılırmak Deltası’nda bir gölde balıkçılar tarafında yakalandı. Daha sonra balıkçı dükkanına getirilen yayın balığı tezgaha sığmadığı için yoldaki balık kutularının üstüne koyuldu. 183 santim uzunluğunda, 152 kilo ağırlığındaki yayın balığı, yoldan geçen vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Daha önce canlı olarak bu büyüklükte bir yayın balığı görmediğini söyleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak yayın balığının fotoğrafını çekti.

"UZUN ZAMANDIR BÖYLE BIR BALIK YAKALAMAMIŞTIK"

Devasa yayın balığını güçlükle yakaladıklarını ifade eden Saathane Balıkçı esnaflarından Batuhan Çağlar, "Balığı, sabaha karşı Bafra Kızılırmak Deltası’nda yakaladık. Ağırlığı 152 kilo. Muhtemelen acıkmıştı. Kıyıya gelirken fark ettik balığı. Güzel bir balık. Yarısından çoğu satıldı. Yarısını da gelen taleplere göre satacağız. Kilosunu 20 TL’den satıyoruz. Boyu 183 santim. Uzun zamandır böyle uzun ve etli bir balık çıkmamıştı. Vatandaşın talebi oldukça yoğun" dedi.