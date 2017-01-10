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185 yıllık tarihi binalar küle döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarihi İshakpaşa Külliyesinin karşısındaki, üst ve alt katlarında 4 işyerinin bulunduğu 185 yıllık tarihi bina gece saatlerinde çıkan yangında küle döndü.

185 yıllık tarihi binalar küle döndü

10 Ocak 2017 06:16
185 yıllık tarihi binalar küle döndü - Tıkla İzle

Ahşap binadan yükselen alevler geceyi aydınlatırken, yangının iki banka şubesine de sirayet etme durumu var.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl’ün tarihi yerlerinden İshakpaşa Cami ve Külliyesi ile 2013 yılındaki büyük yangında alevlere teslim olan tarihi Cafer Paşa Han’ın karşısında bulunan, İshakpaşa sokak üzerindeki 185 yıllık tarihe sahip ahşap binanın ikinci katında faaliyet gösteren kafe işyerinde gece 04.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler biranda büyüyerek alt katlarda bulunan bisiklet tamircisi, seyahat acentesi ve çantacı işyerine de sıçradı.

Binanın bitişiğinde bulunan iki özel bankanın İnegöl Şubesi de yangın tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, bütün araçları ile yangın bölgesine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliği ekipleri yangına dört bir yandan müdahale etti. Zaman zaman yaşanan yıkılmalar itfaiye ekiplerini tehlikeye sokarken, yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Yangında tarihi bina tamamen yanarak küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SALİH BAKICI

Etiketler: ahşap bina, İshakpaşa Külliyesi


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