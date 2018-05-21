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18’i tutuklu 56 sanık FETÖ’den hakim karşısına çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması ile ilgili 18'i tutuklu 56 sanık hakkında açılan davaya bugün devam edildi.

18i tutuklu 56 sanık FETÖden hakim karşısına çıktı

21 Mayıs 2018 22:00

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşma Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görüldü. Duruşmada 18 tutuklu, 38 tutuksuz toplam 56 sanık “terör örgütü üyesi olma” suçlaması ile hakim karşısına çıktı. Duruşma dijital materyallerin okunması ile başlarken, sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından tutuklu sanıklarda Aydın K., Fatma S., Fatma B., ve Musa A.'nın tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gökten Ceylan
 

 

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