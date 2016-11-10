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18'inci Guzhen Aydınlatma Fuarı yoğun ilgi gördü

Geçen seneye göre ilginin arttığı 18'inci Çin Guzhen Uluslararası Aydınlatma Fuarı'nda ziyaretçi sayısı yüzde 17 arttı.


10 Kasım 2016 17:21

Guzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve 26 Ekim tarihinde sona eren 18'inci Çin Guzhen Uluslararası Aydınlatma Fuarı, 18 ülkeden gelen toplam 274 bin 854 kişi tarafından ziyaret edildi. Bir önceki sonbahar dönemindeki sergiye göre yaklaşık yüzde 17'lik bir artış oldu. Ziyaretçi sayısıyla birlikte sergi alanı da yeni bir rekora imza attı. Fuar alanı 1 milyon 70 bin metrekareye çıkartılarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 büyüme sağlandı. 675 şirketin katıldığı fuarda geçen yılki aynı döneme göre yüzde 11.2 oranında artış yaşandı. Fuar hizmetleri açısından alıcılar ve tedarikçiler arasında etkin bir bağlantı sağlayabilmek amacıyla yabancı alıcılar için plansız fuar yerine, toplantılarla birlikte şirket eşleştirme hizmeti sağlandı. Hemen hemen tüm katılımcılar, fuarda en ileri tedarikçilerle ilk satın alma planlarını gerçekleştirdi.

Gelecek yılın bahar ayında düzenlenecek Guzhen Aydınlatma Fuarı, iki bölümden oluşacak. İlk bölüm, 18 Mart tarihinde aydınlatma ürünleri ve aydınlatma sergilerini odak noktasına alarak Guzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek. Fuarın ikinci bölümü ise, Guzhen Aydınlatma Fuarı bittikten bir hafta sonra 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarda aydınlatma bileşenlerinin makine, ticaret, tasarım ve lojistik özellikleri sergilenecek. 

Etiketler: Çin Guzhen Uluslararası Aydınlatma Fuarı


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