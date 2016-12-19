Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Şırnak ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey, Karadeniz Bölgesi kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 2

İstanbul: Az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu 10

Bursa: Az bulutlu 5

Adana: Az bulutlu 12

Antalya: Az bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -14

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 3