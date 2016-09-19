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19 Eylül 2016 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık öğle saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 Eylül 2016 hava durumu

19 Eylül 2016 08:20

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Ege ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri ile gece il geneli yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
Samsun: Az bulutlu ve açık 30
Trabzon: Az bulutlu ve açık 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 

Etiketler: hava durumu, yağmur


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