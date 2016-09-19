Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkan Vekili Cemil Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşu amirleri ve şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumuyla başlayan tören günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) Başkanı Haluk Akkoyunlu programda yaptığı konuşmada Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı verildiğini hatırlatarak, “Bununla birlikte 19 Eylül tarihinin ülkemizde ‘Gaziler Günü’ olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bu karar devletimizin ve milletimizin gazilerimize verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının bir ifadesidir.” dedi.

ŞADDER Başkanı Akkoyunlu gaziliğin ulusal bir değer olduğunu ifade ederek, “Ülkemiz bulunduğu bölge ve stratejik konumu nedeniyle daima düşmanların hedefi haline gelmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış olan yüce Türk Milleti canında aziz bildiği vatan topraklarını hedef alan her saldırıyı binlerce şehit verme ve gazi olma pahasına korumasını bilmiştir. Dün Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Kore’de, Kıbrıs’ta vatanın müdafaası ve dünya barışı için şahadete ulaşan ve gazi olarak dönen evlatlarımız bugünde ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak için fırsat kollayan dış güçlerin desteklediği hain terör örgütlerine karşı mücadelelerini sürdürmektedir ve hep sürdürecektir.” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Topçu Yüzbaşı Önder Taş ise Türk Silahlı Kuvvetleri için kullanılan ‘Mehmetçik’ isminin nereden geldiğini anlatarak başladığı konuşmasında Türk Milleti’nin Kurtuluş Savaşı’nda, Kore Savaşı’nda, Kıbrıs Barış Harekatı’nda ve son yıllarda terörle mücadele operasyonları sırasında şehitler ve gaziler verdiğini ve tarihteki destanlarına yenilerini eklediğini ifade etti. Topçu Yüzbaşı Taş, asker, jandarma ve polisin her ferdinin ülkesi için gerektiğinde seve seve canını vermekten çekinmediğini söyleyerek, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün yarattığı gibi ağır bedeller ödendiğinde de azminden ve cesaretinden hiç bir şey kaybetmeden kutsal kabul ettiği görevini kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve feda eden sarsılmaz inançları ve eşsiz cesaretleriyle yüce Türk Milleti’nin kaderini değiştiren, vatanımızı, bağımsızlığımızı ve bölünmez bütünlüğümüzü koruyan aziz şehit ve gazilerimiz dünyada eşi benzeri bulunmayan destanlar yazmıştır.” ifadelerini kullandı.

Hükümet meydanında düzenlenen tören konuşmaların ardından sona erdi.

Yaşar Yıldız