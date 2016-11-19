Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgar, genelde kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Ayrıca tarımsal faaliyetler ve seracılıkla uğraşan vatandaşlara zirai don uyarısında bulunarak dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in ve Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde hafif, yer yer orta, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli zirai don olayı beklendiği kaydedildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 13

İstanbul: Az bulutlu ve açık 17

Bursa: Az bulutlu ve açık 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 19

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Konya:Az bulutlu ve açık 13

Samsun: Az bulutlu ve açık 15

Trabzon: Az bulutlu ve açık 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 17