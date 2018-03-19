19 Mart 2018 Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama | Milli Piyango MPİ

19 Mart 2018 Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama. Milli Piyango’nun 19 Mart 2018 çekilişi için belirlenen büyük ikramiye yine milyonlarca insanın hayallerini süslüyor. Bir önceki çekilişte küçük ikramiyeler kazanan bilet sahipleri yeniden şansını denemek için biletlerini alırken milyonlarca insanda şimdiden biletlerini aldı. Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabileceğiniz gibi çekilişe ait tüm detaylara da erişebilirsiniz…

19 MART 2018 bilet sorgulama için aşağıda bulunan sorgulama motorunu kullanabilirsiniz

09-03-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

498665

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

130554

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

100442 366262

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

056436 101616 473417

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

016855 072296 098405 111211 276352 285820

336083 473604 486029 489557

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

004703 005600 010659 011637 025829 036197

037228 040549 044001 048420 048721 058579

070142 072389 075464 081755 082226 082411

082561 083110 086376 110332 110432 118876

120288 120643 121409 125584 129609 131583

139841 152439 159363 161734 164435 168423

172208 177661 177938 179255 196856 197759

199324 202061 206736 213049 219609 235521

237131 242285 244735 244892 254902 257592

262978 265709 266146 268871 270757 271971

276123 277240 283514 283572 293216 298561

300645 301365 304983 308430 310028 319500

329921 331377 334360 352984 362687 364391

370925 371561 372269 373427 391016 396027

399531 399666 420559 422596 429444 436499

438526 443470 446071 457267 462643 470649

470735 476098 484160 490055

300 TL ikramiye kazanan numaralar

000041 002303 012546 012870 014508 016093

021677 032497 039138 045124 051544 052769

054110 055711 058457 068501 070023 073126

077600 078425 080958 085409 087999 092791

094807 096002 100242 104262 105493 108552

117842 124562 124895 125508 129141 130562

130838 134234 137527 138417 138490 138810

138830 143718 146104 147322 148759 154723

154907 161862 163910 164540 165674 166902

172112 172415 172605 175451 175590 175641

176736 178473 179690 184369 188092 191303

194385 202172 207241 211985 212603 214429

215512 217537 222962 223435 223877 233216

239203 239360 248561 254084 254409 256699

258832 260701 265100 271092 271543 273843

286382 288616 299553 301123 308402 316829

318861 321325 326954 333526 338658 344396

348878 349181 351122 354007 354432 359300

360475 361383 363898 368861 374729 378778

379553 382621 384439 385761 388306 395709

400842 402558 402755 407941 411427 413312

416107 416264 416843 420078 421024 424018

425738 425829 427284 434421 437087 441081

444040 450177 451498 455856 463458 476952

479485 481545 483229 496532 497018 498479

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

04197 11230 11462 16706 19714 22528

24534 28503 32645 35113 36775 38751

42546 47720 52961 53025 58928 61074

62329 63261 68935 69017 70804 71901

76361 76841 77311 77729 78025 79984

84614 86004 87760 88331 91243 92188

92381 95821 99146 99976

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0426 1042 1168 1485 5428 6072

7209 7288 8315 8955 9232 9360

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

235 242 279 290 554 587

620 820 951 981

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

09 20 35 36 43 59

66 80

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 9

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

098665 198665 298665 398665 408665 418665

428665 438665 448665 458665 468665 478665

488665 490665 491665 492665 493665 494665

495665 496665 497665 498065 498165 498265

498365 498465 498565 498605 498615 498625

498635 498645 498655 498660 498661 498662

498663 498664 498666 498667 498668 498669

498675 498685 498695 498765 498865 498965

499665

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6