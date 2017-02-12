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19 puanın 8’i Fenerbahçe ve Galatasaray’dan

Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederek puanını 19’a çıkaran Kayserispor, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 8 puan topladı.

19 puanın 8i Fenerbahçe ve Galatasaraydan

12 Şubat 2017 21:42

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir çıkış içinde olan Kayserispor, Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’ı da mağlup ederek küme düşme hattından çıkmak için büyük bir adım attı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalan, ardından sahasında oynadığı Galatasaray maçından da 1-1’lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında da iki büyük takıma geçit vermedi. Sahasında oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe’yi 4-1 mağlup eden Kayserispor, Galatasaray’ı da deplasmanda mağlup ederek rakiplerine şampiyonluk yolunda çelme taktı. Fenerbahçe ve Galatasaray’la oynadığı 4 maçta hanesine 8 puan yazdıran Kayserispor, bu sezon topladığı 19 puanın yüzde 42’sini iki büyük ekipten almış oldu.

GOLLERİN YARISI İKİ BÜYÜK TAKIMA

Fenerbahçe ile oynanan ilik maçta Kadıköy’den 3-3’lük beraberlikle ayrılan ve sahasında oynadığı maçta rakibini 4-1 yenerek iki maçta sarı-lacivertlilere 7 gol atan Kayserispor, Galatasaray ile oynadığı 2 karşılaşmada da fileleri 3 kez havalandırdı. İki büyük rakibi karşısında 10 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, ligde attığı 20 golün yarısını bu iki takıma karşı kaydetmiş oldu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort 

Etiketler: Kayserispor


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