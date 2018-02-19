19 Şubat 2018 Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama | Milli Piyango MPİ

19 Şubat 2018 Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama. Milli Piyango’nun 19 Şubat 2018 çekilişi için belirlenen 4 milyon liralık büyük ikramiye yine milyonlarca insanın hayallerini süslüyor. Bir önceki çekilişte küçük ikramiyeler kazanan bilet sahipleri yeniden şansını denemek için biletlerini alırken milyonlarca insanda şimdiden biletlerini aldı. Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabileceğiniz gibi çekilişe ait tüm detaylara da erişebilirsiniz…

19 Şubat 2018 bilet sorgulama için aşağıda bulunan sorgulama motorunu kullanabilirsiniz

09-02-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

426634

300000 TL ikramiye kazanan numaralar

411249

30000 TL ikramiye kazanan numaralar

142723 322910 351885

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

001906 028987 290773 365592 425397

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

013978 016936 097497 135306 196869 207221

216854 271203 285659 301176 427292 449374

498848 519187 521122 573989 583307 663963

683677 684487

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

011474 013010 014174 017715 018843 030815

032605 033274 034546 034712 057250 061850

070388 074670 084571 085423 087520 100440

104410 112331 112717 112988 113296 120348

137329 151529 154525 172105 173174 176448

185069 189576 208944 211664 217529 222088

225474 231531 234635 240273 260624 260725

265145 266130 281435 282632 316389 322795

325319 347701 360553 364708 373081 373981

375719 380787 393552 393873 400987 401863

404530 408293 409805 413921 417422 419227

427997 446045 449730 454384 455786 456175

488621 503104 504070 508550 523910 527104

534474 551406 555737 561570 561984 562627

562792 566279 571920 579239 581081 603551

618548 621223 622195 626432 633105 649112

658468 671295 671574 695584

300 TL ikramiye kazanan numaralar

001671 005901 007594 009049 011014 013447

014572 016362 021685 027308 035204 039167

041638 047027 057470 058170 060152 060433

063621 072115 072309 076493 079641 081010

082522 083601 084514 086442 088536 095572

106204 111104 114331 115706 122689 129222

132556 153244 155250 156605 160586 162452

163514 164746 164829 169170 175772 178749

186050 188911 192227 193143 196539 203331

228494 231108 237155 251454 260280 265888

266036 271871 272652 277527 279180 281921

281984 285945 291325 292797 300561 301475

303853 307272 308272 316841 323144 326655

326911 330424 330511 333027 339237 372403

375503 381602 396375 397690 398682 400149

400274 402442 421212 426161 443051 451520

451577 462862 467112 469650 492202 494514

494566 496796 497503 500059 505376 505594

517112 517538 519599 522371 529416 531970

534859 550342 550648 554323 558182 559701

560067 560223 563593 565190 565478 567534

578205 580823 582593 583725 587065 592629

601883 611309 615590 617141 622575 628917

630688 641094 644594 649080 662526 666521

667217 669766 672491 673034 690806 697845

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

00323 01819 08576 13494 14691 17175

19543 20013 21824 27942 28814 29043

30535 31507 32252 33689 36042 37241

38084 39261 39577 41210 42024 45216

47474 49879 52655 54575 55229 60835

61333 62477 63034 64393 66523 68086

73743 74727 76862 77407 80648 82222

85523 89453 90856 91352 91414 91769

93075 93706

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0485 0577 0634 1038 1575 1875

2441 2823 3173 4628 4682 5200

5404 5420 7613 8317 8601 8679

8725 8880

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

044 076 142 251 455 470

722 778 851 894

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

00 13 33 74 85 94

98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

026634 126634 226634 326634 406634 416634

420634 421634 422634 423634 424634 425634

426034 426134 426234 426334 426434 426534

426604 426614 426624 426630 426631 426632

426633 426635 426636 426637 426638 426639

426644 426654 426664 426674 426684 426694

426734 426834 426934 427634 428634 429634

436634 446634 456634 466634 476634 486634

496634 526634 626634

İŞTE 9 ŞUBAT ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYELER

Milli Piyango'nun 9 Şubat 2018'de dağıtacağı ikramiye tutarları da belli oldu. Buna göre, 1 adet 3 milyon TL, 1 adet 300 bin TL, 3 adet 30 bin TL, 5 adet 10 bin TL, 20 adet, 5 bin TL, 10 adet bin TL, 150 adet 300 TL, 350 adet 160 TL, Bin 400 adet 80 TL, 7 bin adet 60 TL, 49 bin adet 48 TL, 140 bin adet 24 TL ve 51 teselli ikramiyesi olarak da 3 bin TL dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6