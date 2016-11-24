Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi 351 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Murat Soyubitmez odasında yalnız olduğu bir esnada fenalaştı. Odadan gelen sesler üzerine odaya giren Soyubitmez’in ablası, kardeşini yerde hareketsiz bir şekilde yerde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Soyubitmez'in hayatını kaybettiği belirledi. Murat Soyubitmez'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Ayrıca Soyubitmez’in, kalp hastası olduğu ve bir süre önce anjiyo olduğu öğrenildi.

Abdülaziz Baydilli