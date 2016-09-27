Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sergen Kuş (19), annesi Aysel Kuş'un Suudi Arabistan’dan gelen eşini karşılamak için havaalanına gitmesinin ardından banyoya girerek, başına tabancayla bir el ateş etti.

Havaalanından eve gelen anne Aysel ve baba Şerif Kuş, banyodaki çocuklarının cesediyle karşılaştı. Olayın jandarmaya bildirilmesinin ardından Sergen Kuş’un cenazesi Sutaşı Mahallesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Hikmet Say