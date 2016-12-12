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19 yaşındaki genç kaza kurbanı

Bartın’da yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

19 yaşındaki genç kaza kurbanı

12 Aralık 2016 23:18

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında 2. Çevre Yolu 150. Cadde üzerinde meydana geldi. Oğuzcan T.’nin kullandığı 74 DE 421 plakalı motosiklet ile M.A. idaresindeki 74 M 0227 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle başına darbe alan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, servis şoförü gözaltına alındı.

Oğuzcan T.’nin Amasra’nın Ahatlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: 19 yaşında genç, bartın, kaza kurbanı, Oğuzcan T


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