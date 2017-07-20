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19 yaşındaki genç kız, sevgisiyle tartışınca intihara kalkıştı

Adana’da, erkek arkadaşıyla tartışan 19 yaşındaki genç kız canına kıymaya kalkıştı.

19 yaşındaki genç kız, sevgisiyle tartışınca intihara kalkıştı

20 Temmuz 2017 07:42

Olay, Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78001 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Ayşegül D., akşam saatlerinde erkek arkadaşı Zeki C. ile henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartıştıktan sonra genç kız öfkeyle erkek arkadaşının yanından ayrılarak evine gitti. Ayşegül D. eve geçtikten sonra erkek arkadaşının, kardeşine intihar edeceğim diye mesaj attı. Bunun üzerine Zeki C., Ayşegül D.’y aramaya başladı, ancak ulaşamadı. 2 saat genç kızdan haber alamayınca Zeki C. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kızın evine gelen polis ekipleri, zili çaldı ancak kapıyı açan olmayınca, çilingir çağırdı. Çilingir kapıyı açtığı sırada, evin içine aniden giren Zeki C. kız arkadaşının yarı baygın halde bulunca çığlık atıp ağlamaya başladı. Sağlık ekiplerince Ayşegül D., Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayşegül D., çok miktar ilaç içerek intihara kalkışan genç kızın aynı zaman vücudunun çeşitli yerlerinde morluk ve çizikler olduğu öğrenildi. Genç kızın hastanede tedavisi devam ediyor.
Öte yandan, genç kızın sevgilisi Zeki C., görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Polis ekiplerince acılı sevgili zorlukla sakinleştirildi.
Genç kızın ailesinin şehir dışında olduğu öğrenildi. 

Süleyman Cenk İdaye 


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