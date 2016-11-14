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19 yaşındaki genç kıza uyuşturucu ticaretinden 8 yıl hapis

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan 19 yaşındaki genç kıza 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezası verildi. Genç kız karar sonrası gözyaşlarına boğuldu.

19 yaşındaki genç kıza uyuşturucu ticaretinden 8 yıl hapis

14 Kasım 2016 14:02

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık R.S. ile avukatı hazır bulundu.
İncesu Açık Cezaevi'nde başka suçtan hükümlü olan ve tanık olarak dinlenen Y.D., uyuşturucuları sanıktan aldığını ifade ederek, "Sosyal paylaşım sitesi üzerinden görüştüğüm ve adını Nisa olarak bildiğim sanık R.S. ile buluştuk. O dönemde nişanlımdan ayrılma aşamasındaydım, intiharı bile düşünüyordum. Buluştuğumuzda 'sana bir güzellik' yapayım dedi, uyuşturucu verdi. Ben de ara sıra kullanırdım, o gün de krizim gelmişti, verdiği uyuşturucuyu içtim. Krizim geçti ama sanık R.S. bana 'Bu uyuşturucuları satmam gerek, yoksa bana kötü şeyler yapacaklar' deyince ben de cebimdeki 200 TL'yi ona vererek, uyuşturucu aldım" diye konuştu.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık R.S. ise "Affınıza sığınıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 19 yaşındaki R.S. isimli genç kıza 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Genç kız karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. 

Şeref Kahraman
KAYSERİ

Etiketler: 19 yaşındaki genç kız


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