19 yaşındaki gençten 3 gündür haber yok

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinden Pazar günü saat 08.00 sıralarında ayrılan Mehmet Bağiçi bir daha geri dönmedi. Ailesi, Mehmet Bağiçi’nin gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çocuklarının kaçırıldığını öne süren ve hayatından edişe eden ailesi Bağiçi’nin bir an önce bulunması için yetkilerden yardım istedi. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kayıp Bağiçi’nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda ise bir sonuç elde edilemediği öğrenildi.

Erdal Anak