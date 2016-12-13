Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Kavşağı çıkışında meydana geldi. İddialara göre aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden yaşanan kazada, ikamet ettiği Erenler Mahallesinden üniversiteye gitmek isteyen Zehra Kurt (19) isimli genç kıza yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Ç.’nin kullandığı 34 YR 2906 plakalı kamyon çarptı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kamyon genç kızın üzerinden geçtikten sonra olay yerinden yaklaşık 10 metre sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kızın öldüğünü belirledi.

Kaza sonrası kamyon şoförü A.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından genç kızın cenazesinin yanında bulunan şemsiye ve cep telefonu ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR