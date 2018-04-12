19 yıldır kendi evladı gibi baktığı Enes’i cenazesinde de yalnız bırakmadı

Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımdan çıkamayan ve hayatını kaybeden 19 yaşındaki Enes Harmankaya’nın ölümü, Türkan-Bayram Harmankaya çiftini derin acı ve gözyaşlarına boğdu. Anne ve baba Harmankaya, evlatlık edindikten sonra 19 yıldır kendi çocukları gibi baktıkları Enes’i, son yolculuğunda da bir an olsun yalnız bırakmadı. Cenaze namazından önce morg önünde hıçkırıklarla ağlayan anne Türkan Harmankaya, yaptığı açıklamada, hayatta kaldığı süreçte kendisine yardım ve desteğini esirgemeyen tüm Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a ve emeği olan herkese teşekkür etti. Harmankaya, “Allah razı olsun herkesten, yaşadığı süreçte bütün dünya yanımızda oldu. Haklarını helal etsinler. Eşim Bayram’dan da Allah razı olsun, ömrü boyunca onu taşıdı bir gün olsun ‘yoruldum’ demedi. O da benimle hayat mücadelesi verdi, kimseye bizi muhtaç etmedi. Biz Enes’i yüreğimizle tarifsiz sevdik, inşallah cennet mekanı olsun, çok acılar çekti benim kuzum” diye konuştu.

"Oğlumu, yavrumu, kolumu, kanadımı kaybettim"

Gözyaşları döktüğü oğlunu ve yavrusunu kaybettiği için çok üzgün olduğunu dile getiren anne Harmankaya, “Oğlumu, yavrumu, kolumu, kanadımı kaybettim. Yüreğim yanıyor benim evimin neşesi gitti, benim evimin huzuru, güneşi gitti. Altı aydır yoğun bakımda hastanelerdeydi, son olarak Numune Hastanesinde yoğun bakımdaydı, orada kaybettim çocuğumu. Enes’i eve getirdiğim gün ayın 11’iydi, öldüğünde yine ayın 11’iydi. Nasıl dayanacağımı bilmiyorum, sabır ver Allah’ım. Onu çok seviyorduk. Evimizin neşesi idi. Hiç engelli görmedik onu, hiç almış gözüyle bakmadık, bizim birtanemizdi” şeklinde konuştu.

Doğuştan beyin felci geçirdiği için yatağa mahkum olan Enes 19 yaşında hayatını kaybederken, hastane morgundan alınan cansız bedeni Eşrefoğlu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Beyşehir Mezarlığı'na götürülerek burada defnedildi. Anne Harmankaya, cenaze namazı sonrasında Enes’in omuzlarda taşınan tabutuna, cenaze aracına alınırken son kez baktı, ardından mezarlığa giderek orada da yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harmankaya çiftini ve Enes’i Külliyede kabul etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonunda birçok anne gibi Türkan Harmankaya ve eşi Bayram ile spastik engelli oğlu Enes’i Külliyede kabul etmiş, görüşmede duygusal anlar yaşanmıştı. Harmankaya, oğluna bakacak kimse olmadığı için ilk anda resepsiyon davetini kabul etmemiş, Erdoğan’ın talimatı üzerine kendisi, eşi ve Enes için tahsis edilen özel bir minibüsle Ankara’ya giden çift, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Külliyede bir araya gelmenin sevinç ve heyecanını yaşamıştı.

Ali Rıza Önses