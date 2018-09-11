1915 Çanakkale Köprüsü buradan yükselecek

Proje kapsamında kule keson temellerinin 1. aşamasının imal edileceği kuru kavuz çalışmaları tamamlanırken, kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı. Kule keson temellerinin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor. Güney kulede 18 Mart 2018 tarihinde başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı çakılıp, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise bugüne kadar 157 adet kazık çakıldı.

Gelibolu’ya bağlı Sütlüce ile Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya mevkii arasına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü’nde çalışmalar hızlanarak devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki yapılan çalışmaların bulunduğu bölgenin son hali drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı’nın inci gerdanlığı için süren çalışmalarda gelinen aşamalar ve yapılan hummalı çalışma görüntülere yansıdı.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) otoyolu kesimi yap - işlet - devret projesi, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda.

Proje, Malkara’nın güneyinden, Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşıyor. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak.