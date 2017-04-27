193 üniversite 2023'te en fazla patent sahibi olmak için yarışıyor

“2023’te Hedef 1 Milyon Patent” sloganıyla patent projesini sürdüren Adres Patent, Türkiye Patent Hareketi ile 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü’nü TÜBİTAK Martek ile birlikte kutladı. TÜBİTAK UME salonunda gerçekleşen etkinlikte girişimcilere yönelik “Yeni patent kanununun ülke ekonomisine katkısı ve patentlerin ticarileştirilmesi” konulu panel düzenlendi. Çok sayıda üniversitenin katıldığı panelde, Türkiye’de bulunan 193 üniversitenin son 8 yılda 28 adet olan patentli buluş sayısının 28 kat artarak 279 adete ulaştığı açıklandı. Panelde ayrıca geliştirdikleri ürünlere patent alan girişimci ve üniversiteler de plaketle ödüllendirildi.

Moderatörlüğünü Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel’in yaptığı panele Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Gebze Belediyesi, Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, TÜBİTAK Başkan Yardımıcısı Şahin Gök, TÜBİTAK Marmara Teknokent Koordinatörü Deniz Yayla, Güzeller OSB, üniversitelerin temsilcileri ile girişimciler katıldı. Etkinlikte panelistler Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. N. Ayşe Odman Boztosun, İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Leyla Türker Şener, İstanbul Bilim Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Oytun Erbaş, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç ve Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Patent ve Marka Vekili Av. Ali Çavuşoğlu da girişimcilere bilgiler verdi.

“Sanayi ve üniversitelerin kalkınmasını amaçlıyoruz”

Panel öncesinde etkinliğin amacından bahseden Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, “26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak anılıyor. Dünya patent örgütünün kuruluş antlaşmasının denk geldiği bugün biz Türkiye’de 2000 yılından itibaren kutluyoruz. TÜBİTAK bünyesinde adres patent ve Türkiye patent işbirliğinde ülkemizdeki sanayi ve üniversite kalkınmasını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir organizasyon” dedi.

“Son yıllarda patentin önemini daha iyi fark ediyoruz”

Düzenlenen panelin açılış konuşmasında ülkelerin patent sayısı ile gelişmişliğinin doğru orantılı olduğundan bahseden Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel, “Gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere bakarsak patent bakımından en fazla olan ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu görüyoruz. Böyle bir gerçek varken bizim ülkemizde de bugüne kadar henüz istenen teknolojik gelişme ve patent sayısına ulaştığımız söylenemez. Ama son 15-20 yıldır bu konunun önemini fark etmiş yöneticilerimiz, devletimiz ve üniversitelerimizin, buluşçularımızın emeği ve gayreti ile son yıllarda yüksek bir ivme olduğunu da görmekteyiz. Geçen sene TÜBİTAK Martet ile yapmış olduğumuz toplantı çok verimli olmuştu. O toplantıdan sonra yapılan patent fuarlarına yoğun ilgi olduğunu görüyoruz.” dedi.

“Akademisyenler ve üniversiteler daha çok para kazanacak”

Yeni kanunla birlikte patent tescil süreçleri kolaylaşacağını ifade eden Avrupa Patent ve Marka Vekili Av. Ali Çavuşoğlu ise, “Çünkü süreler kısalmaya başladı. Araştırma ve inceleme aşamaları Türkiye’de yapılacak. Önceden biz Rusya’ya ve Avrupa ülkelerine gönderiyorduk ve özellikle Rusya’ya diden patent başvuruları orada 3 sene bekliyordu. Ama artık yeni kanunumuzla birlikte Türk Patent Enstitüsü bunu kendi bünyesine aldı. Bundan sonra araştırma ve inceleme alanları Türkiye’de yapılacağı için süreçlerimiz daha hızlı olacaktır. Yeni kanunumuzla birlikte üniversitelerimizdeki patent potansiyeli harekete geçecek. Çünkü yeni kanunumuza göre üniversitede yapılan bir buluşta akademisyene verilecek olan para en az 3’te 1 oranında olacak. Akademisyenler yapmış oldukları işten para kazanmaya başladıkları zaman patent sayıları gittikçe artacak. Üniversitelerimizde bundan daha çok para kazanacak” diye konuştu.

“Patent satıları 28 kat arttı”

Türkiye’de üniversitelerin patent sayılarının hızla yükseldiğinden bahseden Çavuşoğlu, “2009 yılında 143 tane üniversitemiz vardı ve üniversitelerden gelen patent başvuru sayısı 28 adetti. Üniversite başına 0.20’lik bir oran düşüyordu. Geçen hafta yapmış olduğumuz çalışmalarda bu sayının 792 adeta çıktığını gördük. Yani 2009’dan 2017’in Mart ayına kadar geçen süreçte üniversitelerin yayınlanan patent başvurusu 28 kat arttı. Bu gerçekten sevindirici bir gelişme ve ben bunun daha da artacağını düşünüyorum. Patent sayısı ile doğru orantılı bir şekilde işsizlik oranı da düşmüş oluyor. Biz eğer 2023 tarihinde hedeflediğimiz patent sayısına ulaşırsak işsizlik rakamlarının da düşeceğini söyleyebiliriz. Patentle kazanan binlerce mucit var. Patentle kazanan şirketler var. Patentle birlikte büyüyen bir ülke olmamızı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni bir üniversiteyken 1 ayda 28 patent başvurusu yaptık”

Çavuşoğlu’nun konuşmalarının ardından ise diğer panelistler, girişimcilere patent çalışmalarının öneminden bahsettiler. Panelin sonunda ise geliştirdikleri ürünlere patent alan girişimci ve üniversite temsilcilerine plaket verildi. Plaket töreninde sahneye çıkan Karabük Üniversitesi TTO Koordinatörü Fatih Şengül, “Biz yeni bir üniversiteyiz. Önemli atılımlar yapmaya başladık. Yalnızken büyük atılımımız bu patent konusunda oldu. Biz bu konuya çok yabancıydık. Özellikle adres patentin sayesinde büyük bir atılım gösterdik. Onların sayesinde daha önce başka bir alanda başarı olamayan bir üniversitenin sadece 1 ayda 30’dan fazla patent başvurusunu gerçekleştirmiş olduk. Bunun için teşekkür ediyorum” dedi.

Panel verilen plaketlerin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Gürcan Yılmaz