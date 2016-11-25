İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de kaçak sigara ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; Konak ilçesinde park halinde duran bir kamyonetin içerisinde kaçak sigara bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet kasasında 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralarla ilgili şüpheli şahsın tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan ele geçirilen sigaralarının piyasa değerinin 196 bin lira olduğu belirtildi.

Atakan Şen

İZMİR