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1969 Kırşehirspor ikinci başkanını darp eden 3 şüpheli tutuklandı

1969 Kırşehirspor futbol takımı ikinci başkanı Yasin Ata’yı darp eden 3 şüpheli yakalanarak çıkartıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı.

1969 Kırşehirspor ikinci başkanını darp eden 3 şüpheli tutuklandı

09 Kasım 2017 17:57

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü 2 nolu sahada kalabalık bir gurup tarafından saldırıya uğrayan Yasin Ata, darp edildi. Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan polis, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrasında olaya karıştıkları ileri sürülen F.B., G.Y. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 kişi haklarındaki işlemin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

Tutuklu sanıklardan F.B.’nin Kırşehir Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. ASKF Başkanı Kazım Kaya, yaşanan olayları tasnif etmediğini belirterek şu açıklamada bulundu:
“Yaşanan olayı tasnif etmiyoruz. Tutuklu sanık F.B., ASKF üyesidir. Fakat gelişmelerin bağlı bulunduğumuz birimle alakası yoktur. Yaşanan olay bizleri de ziyadesi ile üzmüştür. İki spor kulübü yöneticisinin bu istenmeyen olaya karışması da bizleri ve amatör spor camiasını olumsuz etkilemiştir. Bizlere düşen de birlik ve beraberliği tesis ederek sporda dostluk ve kardeşlik olgusunu yüceltmektir” 

Enderhan Öz
 

Etiketler: Kırşehirspor, yasin ata

 

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