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197 asker hakkında takipsizlik kararı verildi

15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Malatya’da 2. Ordu Komutanlığında görev yapan ve gözaltına alınan 197 asker hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

197 asker hakkında takipsizlik kararı verildi

02 Ocak 2017 20:31

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 76 sanıklı iddianame kabul edilirken, darbe kalkışması sırasında 2. Ordu Komutanlığı karargahında bulunan ve teslim olan çoğunluğu er 197 asker hakkında takipsizlik kararı verildi. Aralarında er, erbaş, astsubay ve subayların bulunduğu 197 asker hakkında başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘haklarında kamu davası açılmasına yeterli şüphe oluşturacak delil ve emare elde edilemediğinden, mala zarar verme suçu açısından, suçun takibinin şikayete tabi olduğu anlaşıldığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına’ dair takipsizlik kararı verdi.


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