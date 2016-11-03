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1976 model 'Murat 124' için servet ödedi

Sivas'ta klasik otomobil tutkunu bir kişi 2 bin liraya aldığı 1976 model 'Murat 124' marka otomobili 7 ayda 32 bin lira harcayarak modifiye etti.

1976 model Murat 124 için servet ödedi

03 Kasım 2016 11:14
1976 model 'Murat 124' için servet ödedi - Tıkla İzle

Klasik otomobil tutkunu Sinan Mengilliboğa halk arasında 'Hacı Murat' olarak bilinen hurda halindeki otomobili 2 bin liraya satın aldı. Aracı modifiye etmek için çalışmalara başlayan Mengillliboğa, Murat 124 tutkunlarıyla görüşerek orijinal parçaları buldu. 7 ay süren yoğun bir çalışma sonucu Murat 124 marka otomobile 32 bin lira masraf yapan Mengilliboğa, 'Hacı Murat'ı modifiye etti.

Klasik araçlar üzerinde çalıştığını söyleyen Sinan Mengilliboğa,"Biz babadan kalma klasik arabalarla büyüdük. Biz de geride kalanlarımıza bir miras bırakalım en azından insanlar geçmişini bilsin diye bende oğluma yaklaşık 1.5 yıl önce araba yapma sözü verdim. Sivas'taki ustalarımla yaşlı bir amcayı zor bir şekilde ikna ederek onu çok sevdiği yıllar önce aldığı Hacı Murat'ından ayırdık" dedi.

"32 bin lira masraf ettik"

Aracın çok yıpranmış bir şekilde aldıklarını belirten Mengilliboğa, "Yıllara meydan okumasına rağmen ölme derecesine gelmiş bir araçtı. Biz kış bitmesiyle birlikte arabayı tamamen soyarak çıplak hale getirdik. Yaklaşık 17-18 ilden toparladığımız orijinal parçalarımızla birlikte aracı modifiye etmeye başladık. Tamamen bitmemiş haliyle 7 ayımızı aldı. Aracı biz 2 bin liraya aldık. Çalışır vaziyetteydi. Ticari araç olarak zamanında kullanılmıştı. Biz o rengi ile almıştık. 2 bin liraya aracı aldık. Parçasından, işçiliğine, kargosundan, el emeğine harcamamız 32 bin lirayı buldu" diye konuştu.
Mengilliboğa, modifiye ettiği Murat 124'ü oğluna miras olarak bırakacağını sözlerine ekledi. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit
SİVAS 


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