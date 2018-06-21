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1994'ten bugüne İstanbul'un yeşil alanları 6 kat arttı

Halka vermesi gerek en temel hizmetleri yerine getiremeyen eski yönetimler İstanbul’un çevre konularını da ihmal etmiş şehri kaderiyle baş başa bırakmışlardı. Bu güzel şehrin çevresini de çehresini de değiştirmenin zamanı gelmişti…

1994ten bugüne İstanbulun yeşil alanları 6 kat arttı

21 Haziran 2018 19:11
19994'ten bugüne İstanbul'un yeşil alanları 6 kat arttı - Tıkla İzle

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. Yeni yönetim göreve ilk geldiğinde ilk yaptığı icraatlerden biri de ağaçlandırma seferberliğini başlatmak oldu. İstanbul için 100 bin ağaç kampanyası ile başlayan çevre yatırımları her yıl katlanarak devam etti. Yeşil alanlar arttı, sahiller temizlendi, İstanbullu denizle yeniden buluştu.

 Ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir sadece bir yılda;

* 179 bin 656 adet ağaç ve fidan dikimi gerçekleştirdi.
* 2 milyon 18 bin m2 ilave yeşil alan kazandırdı.
* 73 milyon 255 bin mevsimlik çiçek üretti.

İstanbul'un yeşil alanları 4.000 futbol sahası büyüklüğüne ulaştı.

 

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