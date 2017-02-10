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2. Abdülhamit ve Gazi Osman Paşa'nın torunu Bülent Osman vefat etti

II. Abdülhamit ve Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın torunlarından Bülent Osman vefat etti.

2. Abdülhamit ve Gazi Osman Paşanın torunu Bülent Osman vefat etti

10 Şubat 2017 17:18

Anne tarafından II. Abdülhamit’in, baba tarafından Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa’nın torunu Bülent Osman (87) Paris’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MUSUL PETROLLERİ İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşında Plevne Müdafaasıyla dünya tarihine damgasını vuran Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ile aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit’in torunu olan Bülent Osman, 2010 yılında dedesinin memleketi Tokat’ta Gazi Osman Paşa köyünü ziyaret etmişti. Köyde dedesinin çocukluk yıllarının geçtiği konağın bulunduğu yeri gezen Bülent Osman, geriye kalan kerpiç duvarla karşılaşmıştı.

Tokat’ta yoğun ilgi ile karşılaşan Bülent Osman, İHA’ya verdiği röportajında Abdülhamit’in adına çıktığı Musul petrollerinden neden ellerine para geçmediğini anlayamadığını söylemişti.

BÜLENT OSMAN KİMDİR?

Gazi Osman Paşa’nın oğullarından Kemalettin Paşa’nın oğlu Cahit Osman’ın oğlu olan Bülent Osman, babası Cahit Osman yıllarca Fransa’da sürgün hayatı yaşarken dünyaya geldi. Otomobil siliciliğinden işportacılığa kadar hemen her işi yapan Osman, yıllarca bir fastik firmasında çalıştıktan sonra emekli oldu. Fransa Cumhurbaşkanı tarafından "Legion d’Honneur" unvanıyla taltif edilen ve Fransız Şövalyesi unvanıyla Fransa’daki yaşamını oğlu ile sürdüren Osman, bir süredir Paris’te tedavi görüyordu.

Nurhan İçmez

Etiketler: Bülent Osman, vefat


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