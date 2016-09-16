Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği başkanı Savaş Çiloğlu, Filyos Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2. Abdülhamit’in döneminden bu yana konuşulan fakat bir türlü hayata geçmeyen Fİlyos Projesi ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın Ekim ayında Zonguldak’a gelerek Filyos Liman’ın temel atma törenine katılacağını söyledi. Filyos Projesinin Zonguldak için büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Çiloğlu, “Filyos Limanın ihalesi 2014 yılının 18 Mart tarihinde yapılmıştı. Bizde gözlemci olarak gururla katılmıştık. 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen kamu ihale kanundaki bazı eksiklilerden dolayı diğer firmaların yapmış olduğu itirazlar sonucu bir türlü hayata geçmedi. Geçtiğimiz günlerde Milletvekillerimizin girişimleri sonucunda ihale sonuçlandı ve bir firmada kaldı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar’ın yaptığı açıklamada Ekim ayı içerisinde Başbakanımız Binali Yıldırım’ın temel atma törenine geleceğini ve limanın temelinin atılacağını ifade etti. Bu açıklama bölgemizde büyük sevinçle karşılandı ve umutlarımızı yeşertti. Malum Filyos vadi projesi yıllardır gerek siyasiler gerekse bürokratlar tarafından çok kullanıldı. Son yıllarda ülkemizde gelişen olumlu gelişmeler sonucunda Filyos vadisi projesinde hayata geçeceği hepimiz içeresinde bir umut oluşturdu. Zonguldak Milletvekillerimizin açıklamaları da bu yönde muhtemelen Ekim ayında temel atılacak” dedi.

“Zonguldak’ın Karadeniz bölgesinin merkezi olacak”

Filyos Vadi Projesinin hayata geçmesiyle Zonguldak’ın Karadeniz bölgesinin merkezi olacağını ifade eden Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği başkanı Savaş Çiloğlu, “Kurban Bayramında köylerimizi dolaştım İstanbul, Bursa ve Tekirdağ’a göç eden Çaycumalılar bayram nedeniyle memleketlerine geri döndü. Göç eden vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde Filyos Projesini umutla beklediklerini hayata geçtiği takdirde bunların büyük bir bölümünü tekrar memleketlerine döneceklerini ifade ettiler. Bizim buradan göç eden vatandaşlarımız gittikleri yerlerde asgari ücretle vasıfsız eleman olarak çalışmakta kendi memleketlerinden uzak zor şartlarda yaşıyorlar. Göç eden vatandaşlarımız Filyos projesi sayesinde dönerse inanın bu işe vesile olanlar çok büyük iş yapmış olacaklardır. Filyos vadi projesiyle Zonguldak’ın Karadeniz bölgesinin merkezi olacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir