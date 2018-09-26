İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 askerimizi şehit eden hainler Afrin'de yakalandı

2 askerimizi şehit eden hainler Afrin'de yakalandı
2 askerimizi şehit eden hainler Afrin'de yakalandı

Zeytin Dalı Harekatında 2 askeri şehit eden hainler Afrin’de başarılı bir operasyonla yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. Alçaklar, Hatay’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine katıldıkları iddiasıyla 9 kişinin Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı hatırlatılarak, soruşturma kapsamında eyleme katıldığı iddiası bulunan 2 teröristin daha Afrin/Raco bölgesinde yakalanarak 22 Eylül 2018 tarihinde Türkiye'ye getirilip gözaltına alındığı belirtildi. 

Teröritler R.B.A. ve R.H.M.'nin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığına müdafi huzurunda ifadeleri alınıp, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak, "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak, Kasten Öldürmek ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" suçlarından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.