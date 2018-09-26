2 askerimizi şehit eden hainler Afrin'de yakalandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi eylemine katıldıkları iddiasıyla 9 kişinin Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı hatırlatılarak, soruşturma kapsamında eyleme katıldığı iddiası bulunan 2 teröristin daha Afrin/Raco bölgesinde yakalanarak 22 Eylül 2018 tarihinde Türkiye'ye getirilip gözaltına alındığı belirtildi.

Teröritler R.B.A. ve R.H.M.'nin kollukça ve Cumhuriyet Başsavcılığına müdafi huzurunda ifadeleri alınıp, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında elde edilen deliller dikkate alınarak, "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak, Kasten Öldürmek ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" suçlarından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.