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2 ay çalışarak yılda 100 bin lira kazanmak mümkün

Belli bir altyapı eğitimi ve elde edilecek olan tecrübe sonrası yapılabilen arıcılık, istikrarlı bir şekilde bu işe yönelenlere ciddi kazançlar sağlıyor.

2 ay çalışarak yılda 100 bin lira kazanmak mümkün

07 Ağustos 2017 11:39

Arıcılık yapan vatandaşlar, yaz aylarında çalışıp kış aylarında ise bal satışı yaparak geçimini sağlıyorlar. Bu işi profesyonel olarak yapanlar ise 200 arı ile yılda 100 bin liraya kadar kazanç elde edebiliyor. 6 yaşından itibaren arıcılık mesleğinin içinde olan, bugün ise bir işletmede bu meslekle alakalı araç gereç satışı yapan Faruk Çengel, arıcılıktan verim alabilmek için özel bir yere ihtiyaç olmadığını belirterek, disiplinli bir çalışmanın vatandaşlara büyük kazançlar sağladığını ifade etti.

Her işte olduğu gibi arıcılığın da belli zorlukları olduğunu vurgulayan Çengel, “Burada asıl mesele altyapı. Altyapıyı bildikten sonra gerisi mantığa kalıyor. Arının kovanını ev olarak düşünürsek, kendimize istediğimiz her şeyi arı için de düşünürsek gerisi kolay. Bize danışanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Eskişehir’de arıcılar dayanışma içinde, gücenme ve kıskanma yok. Bilgi paylaşımı çok sağlam. Bu işe ciddi şekilde yönelen birisinin yılda 2 aylık bir çalışma ile neredeyse bir doktor kadar kazanç sağlaması mümkün” şeklinde konuştu.

"Arıcılıktan herkes kazanç sağlayabilir"

Arıcılığa yaklaşık 700 liralık bir araç gereç takımı ile başlanabileceğini belirten Faruk Çengel, meslek hakkındaki detayları şu ifadelerle dile getirdi:

“Arıcılıkta en önemli konulardan birisi arıyı yönlendirebilmek. Bu da bir tecrübe süreci demek. Arıcılıktan herkes kazanç sağlayabilir. İşi bileni zengin de edebilir, acemice davranana zarar da ettirebilir. Bu işe hiç başlamamışlar için, kış günlerinde İlçe Tarım Müdürlüğünden, Eskişehir Arıcılar Birliğinden, İş-Kurdan kurslar veriliyor. Bir aylık bir kurs ve ücretsiz. Herkes gidebiliyor. Bu, işin teorik kısmı. Onun haricinde bize gelen meraklılara zaten ‘Kovanlarınızın, arılarınızın videosunu çekin fotoğrafını çekin biz size yardımcı olalım’ diyoruz. Söylemek istediğimiz; bu iş yapılsın mı, evet yapılsın. Arıcılık, ciddi olarak bu işi yapanı ihya eder.” 

Murathan Yıldırım


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