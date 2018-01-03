2 ay önce bağışladığı organları 6 hastaya umut oldu

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Amasya’nın Merzifon ilçesinde civarında geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşen evli ve 2 çocuk babası Mustafa Şahin’in 2 ay önce organlarını memleketi Çorum'da Kızılay'a kan vermesi sonrası bağışladığı ortaya çıktı.

Ailesinin de teyidi üzerine 47 yaşındaki Şahin’in akciğer, karaciğer, böbrekleri ile korneaları özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonda alınarak Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ve ambulansla İstanbul, Ankara, Antalya ve Samsun'a gönderildi.

Esnaf emeklisi Şahin’in yakınlarına başsağlığı dileyip organ bağışının önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yusuf Sarı, “İki ay önce bağış yapmış. Belki de içine doğdu. Cana can katmış oldu” diye konuştu.

Murat Çelik