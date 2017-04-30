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2 ay önce evlenen 17 yaşındaki genç evinde bıçaklanmış halde bulundu

Adana'da 2 ay önce resmi nikah yapmadan evlenen 17 yaşındaki genç evinde iki yerinden bıçaklanmış halde bulundu.

2 ay önce evlenen 17 yaşındaki genç evinde bıçaklanmış halde bulundu

30 Nisan 2017 09:31

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsa Arıç (17), 2 ay önce akrabasının kızıyla resmi nikahsız evlendirildi. Ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan genç çift, gece yatak odalarına gitti. Sabaha uyanan karşı S.C., eşini göğsünden yaralı halde buldu. Eşinin yardım çığlıklarını duyan ailesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan İsa Arıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göğsünde 2 bıçak darbesi aldığı belirlenen İsa Arıç'ın yakınları, "Kendi kendine yaptı" diye ifade verdi.

Gencin cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren polis, İsa Arıç'ın birlikte yaşadığı S.C. ve ailesini ifade için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: adana


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