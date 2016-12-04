Diğer
Kategoriler

2 ayrı kazada 11 araç birbirine girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü otelden anayola çıkış yapan otomobile çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan 9 otomobil ise birbirine girdi. Yaşanan 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

2 ayrı kazada 11 araç birbirine girdi

04 Aralık 2016 07:53
2 ayrı kazada 11 araç birbirine girdi - Tıkla İzle

Kaza Gülüç Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Yavuz idaresindeki 67 M 8064 plakalı özel halk otobüsü otelden anayola çıkış yapmaya hazırlanan Kdz. Ereğli TSO Meclis Üyesi Naci Yalçınkaya idaresindeki 67 TS 060 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücü ile eşi Asuman Yalçınkaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

9 Otomobil birbirine girdi
Kazada hasar gören otomobillerin çekici ile kaldırılması sırasında kazayı görüp yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada Recep Özcan yaralandı. Yaralı olay yerine çağırılan ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücüler kavgaya tutuştu
Zincirleme kaza ile ilgili olarak polis ekipleri rapor tutmaya çalışırken sürücüler tartışmaya başladı. Birbirlerinin üzerine yürüyerek kavga etmeye çalışan sürücüleri araya giren yakınları ile polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polisin tarafları uzaklaştırması ile kavga büyümeden engellenirken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici ile kaldırıldı. Yaşanan iki ayrı kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan trafik, araçların çekilmesi ile yeniden açıldı.

2 Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Yaşanan iki kaza da bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otelden çıkış yapmaya hazırlanan otomobile özel halk otobüsünün çarpması ve ardından 9 aracın karıştığı zincirleme kaza saniye kaydedildi.

Polis her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç