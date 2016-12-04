Kaza Gülüç Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Yavuz idaresindeki 67 M 8064 plakalı özel halk otobüsü otelden anayola çıkış yapmaya hazırlanan Kdz. Ereğli TSO Meclis Üyesi Naci Yalçınkaya idaresindeki 67 TS 060 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücü ile eşi Asuman Yalçınkaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

9 Otomobil birbirine girdi

Kazada hasar gören otomobillerin çekici ile kaldırılması sırasında kazayı görüp yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada Recep Özcan yaralandı. Yaralı olay yerine çağırılan ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücüler kavgaya tutuştu

Zincirleme kaza ile ilgili olarak polis ekipleri rapor tutmaya çalışırken sürücüler tartışmaya başladı. Birbirlerinin üzerine yürüyerek kavga etmeye çalışan sürücüleri araya giren yakınları ile polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polisin tarafları uzaklaştırması ile kavga büyümeden engellenirken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici ile kaldırıldı. Yaşanan iki ayrı kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan trafik, araçların çekilmesi ile yeniden açıldı.

2 Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Yaşanan iki kaza da bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otelden çıkış yapmaya hazırlanan otomobile özel halk otobüsünün çarpması ve ardından 9 aracın karıştığı zincirleme kaza saniye kaydedildi.

Polis her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.