Şırnak’ta merkeze bağlı Kumçatı Belde Belediyesi Başkanı Mehmet Demir, hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, Kanun Hükmünde Kararname ile belediyeye kayyum atadı. Bu çerçevede, Şırnak Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu kayyum olarak görevlendirildi.

Şırnak Belediyesine de atanmıştı

Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Serhat Kadirhan’ın terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı Şırnak Belediyesine de kayyum olarak görevlendirilmişti. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini de yapan Bedirhanoğlu’nun bu görevlerini sürdüreceği öğrenildi.

Melih Yiğit

