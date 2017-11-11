2 bin 180 rakımlı gölde balıkçılıkla geçimini sağlıyor

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Taçlıca köyünde yaşayan Nurhak Yazar, Aygır Gölü’nde tek başına balıkçılık yapıyor. Ağlarını temizleyerek motorlu kayığına yükleyen Yazar, 2 veya 3 kişinin yaptığı işi tek başına yapıyor. Her sabah saat 04.00’de kayığıyla balığa çıkan Nurhak Yazar, gölden tuttuğu balıkları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

"Tuttuğum balıkları satmaya çalışıyorum"

Yaklaşık 40 metre derinliği bulunan gölde tek başına balık avlarken zaman zaman sıkıntı yaşadığını ifade eden Nurhak Yazar, "Gölümüzün bulunduğu yer 2 bin 180 rakıma sahip, kendi çapımda balık tutmaya çalışıyorum. Tuttuğum balıkları satmaya çalışıyorum. Geçmişe nazaran balık durumu bayağı kıt diyebilirim. Bundan 12 önce veya 3-7 sene öncesine nazaran şuan yüzde 60 balık azaldı" dedi.

"Her sabah erkenden balığa çıkıyorum"

Hiç kimseden destek ve yardım almadan zor olmasına rağmen balıkçılık yaptığını vurgulayan Nurhak Yazar, "Her sabah saat 04.00 veya 06.00 gibi gidiyorum, ağları çekiyorum. Ağları çektiğim zaman ne kadar çıkmışsa o balığı alıyorum. Satışa götürüyorum. O ağlar teknenin üzerinde duruyor. Akşamüzerine karanlık çökmesine kısa süre kala bir daha ağları götürüp göle atıyorum. Ertesi sabaha bekletiyorum" diye konuştu.

Balıktan döndüğünde Aygır Gölü kıyısında kendisine ait balıkçı barınağının önünde ağlarını temizleyen Nurhak Yazar, türkü söylemeyi de ihmal etmiyor.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç