2 bin 400 metrede gökyüzü şöleni

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen meteor yağmurlarından Perseid göktaşı yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar 2 bin 400 rakımlı Saklıkent’e akın etti. Gökbilimcilerin yılın en önemli gök olayları arasında gösterdiği Perseid (Perse) göktaşı yağmuru Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da gök olaylarına meraklı vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Her yıl 11-14 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen ve dün gece doruk noktasına ulaşan gökyüzü olayında saatte 200 göktaşı dünya atmosferine girdi. Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde daha rahat gözlemlenebilen gökyüzü şenliği için tur firmaları tarafından çeşitli organizasyonlar yapılırken, Antalya’da en fazla tercih edilen noktaların başında Saklıkent ve Olimpos geldi.

Çadırlarla kamp kurdular

Antalya'dan çok sayıda vatandaş ve fotoğraf kulübü çeşitli organizasyonlarla bu tarihi olaya tanıklık etmek için ışık yoğunluğunun az olduğu şehir merkezinden uzak noktalara geziler düzenledi. Özellikle Saklıkent bölgesine binlerce Antalyalı akın ederken, bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri çadırlarla kamp kurdu. Ulaş Al, düzenledikleri organizasyon için Saklıkenti tercih ettiklerini belirterek "Bu muhteşem gökyüzü olayını izlemek heyecan vericiydi. Binlerce vatandaş gibi bizlerde keyifli bir gece geçirdik" dedi. TUG uzmanları yine 20-21 Ekim tarihlerinde Orionid (Avcı) göktaşı yağmuru yaşanacağını, saatte 20 civarında izlenebileceğini, 2017'nin en son gök olayının 13-14 Aralık tarihlerinde Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru olacağını, saatte 120 kadar meteor görülebileceğini aktardı.