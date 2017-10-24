2 bin 400 ton kapasiteli soğuk hava deposu yapılacak

Erbaa Belediyesi tarafından proje hazırlıkları tamamlanan bin 920 metrekare kapalı alana sahip soğuk hava deposunun ihale tarihi belli oldu. 2 bin 400 ton yaş sebze veya meyvenin saklanabileceği soğuk hava deposu 96 bin metrekare alana sahip yeni sebze ve meyve halinin inşa edileceği yere yapılacak. 2017 de ihalesi tamamlanacak olan soğuk hava deposunun 2018 yılı ortalarında hizmete açılması planlanıyor.

Soğuk hava deposunun sadece Erbaa’ya değil bütün Kelkit Vadisine büyük bir katma değer sağlayacağını kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım “Bölgede yetiştirilen ürünlerimizin değerlendirilmesi noktasında en büyük problemlerden biri raf ömrü kısa ürünlerimizi saklayabileceğimiz bir soğuk hava deposunun olmamasıydı. Bu durum ile ilgili göreve gelmeden önce bir söz vermiştik. Soğuk hava deposu kurmak projelerimiz dahilinde yer alıyordu. Yaz aylarında üreticilerimiz ve esnaflarımız ürünleri saklama konusunda problem yaşıyor, bu sebeple en kısa sürede ürünleri ellerinden çıkartmak zorunda kalıyorlardı. Bu sebeple ürettikleri ürünlerden yeteri kadar gelir elde edemedikleri zamanlar oluyordu. 2 bin 400 ton ürünün aynı anda saklanabileceği soğuk hava deposu için projemizi hazırladık. 20 Kasımda ihalesi yapılacak. Daha sonra ihale şartlarıyla birlikte inşa çalışmaları gerçekleştirilecek. Soğuk hava depomuzu eski üniversite kampüsümüzün bulunduğu yerin biraz kuzeyinde tahsis ettiğimiz alana inşa edeceğiz. 2014’te söz verdiğimiz bütün büyük projeleri yetiştirme gayretindeyiz. Bu da önemli projelerimizden biriydi. Gerçekleşiyor olması bizim için de mutluluk kaynağı. Erbaa’mıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Şaban Konyar