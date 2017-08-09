2 bin 500 metreden kurban pazarına

Akseki’de her yıl mayıs ve haziran ayı itibariyle yaylalara çıkartılıp, doğal olarak yetiştirilen küçükbaş hayvanları kurban pazarına hazırlama işlemleri devam ediyor. 2 bin 500 rakımlı Morca Yaylası’nda yaşayan köylülerin, yem vermeden doğal ortamda otlatarak özenle yetiştirdikleri hayvanlar, her yıl Kurban Bayramı öncesinde büyük rağbet görüyor. Morca Yaylası'nda yetişen kurbanlıklar kar suyu içmesi ve sürekli gezmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Yaz başlangıcı ile yaylalara çıkardıkları hayvanların artık kurbanlık haline geldiğini kaydeden 30 yıllık çoban Murat Yüksel, "Hayvanlarımız burada doğal ortamında yayla çimenleri, otları arasında besliyoruz. Her yıl yaya olarak getirdiğimiz hayvanlarımızı kurban için hazırlıyoruz ve kurban pazarına indiriyoruz. Damızlık hayvanlarımız da var. Kurbana özel besleme yaptık" dedi.

Öte yandan oğlakların öğle saatlerinde anneleriyle buluşmaları ise renkli görüntüler oluşturdu.

İsa Akar