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2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacak.

2 bin 500 polis memuru adayı alımı yapılacak

03 Mayıs 2017 16:13

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Polis Meslek Yüksekokulu sınavı için adaylarda aranacak şartlar şöyle:

"Lise ve dengi okul mezunu olmak veya lise 4'üncü sınıfta okuyor olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2017 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2017 yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6) en az 260.000 ham taban puan almış olmak."
Ayrıca, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 150.000 ham taban puan almış olma şartının aranacağı bildirildi. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususların ise http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edileceği kaydedildi.

İlker Turak 

 

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, pmyo


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