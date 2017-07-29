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2 bin 500 yıl öncesinin oyuncakları görenleri büyülüyor

Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi’nde Enez ilçesindeki kazılarda çıkan 2 bin 500 yıl öncesine ait çocuk oyuncakları ziyaretçilerin yoğun ilgisine neden oluyor.

2 bin 500 yıl öncesinin oyuncakları görenleri büyülüyor

29 Temmuz 2017 17:10

Pişmiş topraktan yapılan 2 bin 500 yıl öncesine ait oyuncaklarda, o dönemde yaşayan hayvan figürleri yer alıyor. Çocukların ilgi alanlarının daha çok hayvanlardan oluşması yapılan oyuncaklardan anlaşılıyor. Sanat Tarihçisi Ayşegül Bozkaya, Enez kazılarında çıkan oyuncaklarda Fok balığının yer aldığını belirterek, “Enez’in bir liman kenti olduğunu düşünürsek Fok balığının Enez sahillerinde yaşadığını anlıyoruz. Günümüzde Saroz körfezinde Fok balığının neslinin tükendiğini anlayabiliyoruz” dedi.

Sanat Tarihçisi Ayşegül Bozkaya, Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi’nde sergilenen oyuncakların çocukların ilgi alanlarını ve o dönemde Fok Balığının Enez’de yaşadığına dikkat çekerek, “Çocuk oyuncuları Enez kazılarından çıkmıştır. M.Ö. 5’nci ve 6’ncı yüzyıla ait eserlerdir. O dönemde çocukların oynaması ve vakit geçirmesi için yapılmış oyuncaklardır. Pişmiş topraktan yapılmışlardır. Genellikle o dönemde yaşayan hayvanlar oyuncakların şekillenmesine yardımcı olmuştur. Fok balığı, keçi, boğa, kaplumbağa ve insan figürleri. 2 bin 500 yıl öncesine ait eserlerdir oyuncaklar. Dönemin bazı özelliklerini yansıtmaktadır. Dönemin hayvanlarını eserlerden anlamak mümkün. O dönemde yaşayan insanların avcılıkla uğraştığını anlayabiliyoruz. O dönemde çocukların ilgi alanları da anlaşılıyor. Enez’in bir liman kenti olduğunu düşünürsek Fok balığının Enez sahillerinde yaşadığını anlıyoruz. Günümüzde Saros körfezinde Fok balığının neslinin tükendiğini anlayabiliyoruz” dedi.  

Ergin Yıldız

 


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