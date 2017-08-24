2 bin 545 engellinin kamuya ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, engelli vatandaşların kamu kurum ve kurumlarına Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle yerleştirilmesi için ATO Congresium’da düzenlenen törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "2005 yılında ülkemizin ilk Engelliler Kanunu çıkartılmıştır. 2012 yılında ise dünyada bir ilke imza atılmıştır. Engelli kardeşlerimiz eğitim seviyesine ve engel gruplarına uygun sınavlara tabi tutularak şeffaf bir yöntemle uygun kadrolara yerleştirilmektedir. Aynı zamanda engellilere dilediği yere tayin hakkı da getirilmiştir. Bu çabalar sonunda 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısı bugün itibariyle 49 bine yükselmiştir. İnanıyorum ki bu rakam daha da artacak kardeşlerimiz hak ettikleri imkanlara kavuşacaklardır. Bu tür imkanlar engeli olan kardeşlerimiz için bir lütuf değil, onların en tabi hakkıdır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla devletimiz tüm vatandaşların eşit haklardan yararlanmasını sağlama gayretindedir” ifadelerini kullandı.

"ASLOLAN ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAKTIR"

Sadece kamuda değil özel sektörde de engelli istihdamının teşvik edildiğini vurgulayan Erdoğan, “Engelli çalıştıran işverenlere prim teşviği sağlanmaktadır. Ayrıca girişimcilik eğitimi alan ve kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği verilmektedir” şeklinde konuştu. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Spordan sanata çok farklı alanlarda engelli kardeşlerimizin başarılarına şahit oluyoruz. Bu hepimizi çok gururlandırıyor. Göğsümüzü kabartan uluslararası başarılar dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandırıyor. Buradan şu sonuç çıkıyor; aslolan zihinlerdeki engelleri kaldırmaktır. Bu engeller kalktığında yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata sorunsuz biçimde katılımını sağlamak için ortak bir bilinç geliştirmeliyiz. Yerel yönetimler sivil toplum kuruluşları ve medya bu farkındalığın öncüleridir. Bize yakışan sadece güçlünün ayakta kaldığı değil, herkesin insanca yaşadığı bir toplumsal düzen tesis etmektir. Sokaklarımızı, okullarımızı, toplu taşıma araçlarımızı yeniden düzenleyerek engelleri tamamen kaldırmalıyız. Engeli olan kardeşimizin yaşadığı zorluklar ailelerini de etkilemektedir. Devletimiz de bu yüke omuz vererek engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanı sağlamıştır.”

"EMPATİYİ AŞILAMALIYIZ"

En büyük engelin sevgisizlik olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu engeli aşabilenler tüm zorlukları aşar, hayat denen o büyük sınavı başarıyla geçer. Fakat bunun için önce sevgi ekmek gerekir. Peygamber Efendimiz, ‘İman etmedikçe cennete girememezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız’ buyuruyor. Yani bizim inancımızda sevgi imanın temelidir. Sevgi sorumluluk ister. Davranışlara yansımayan sevginin bir anlamı da yoktur. Engelli kardeşlerimizde toplumun emanetidir. Bizlere düşen önce engeli fark etmek sonra işbirliği yapmaktır. Çocuklarımıza erken yaşta farklı olana özel durumlara nasıl yaklaşması gerektiğini öğretmeliyiz. Ders kitaplarımızda bu konulara yer vermeliyiz. Empatiyi aşılamalıyız. Empati yapmak insanları birbirine yaklaştırır iletişimi güçlendirir güven inşa eder. Bu farkındalığa erişmiş bir toplum yapısı inşa etmek durumundayız” açıklamasında bulundu.

BAYRAMDA TATİLE ÇIKACAKLARA UYARI

Konuşmasında yaklaşan Kurban Bayramını da tebrik eden Erdoğan, “Bayram dolayısıyla ailelerinin yanına veya tatile gidecek olan tüm kardeşlerimizden trafik kurallarına riayet konusunda her zamankinden çok daha fazla dikkat göstermelerini rica ediyorum. Mutluluk ve kavuşma günleri olan bayramları acı ve ayrılıkla gölgelememek için lütfen yollarda sabırlı olalım” dedi.

FULYA AKKAYA’YA HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte isansüstü Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) 5 puan türünde Türkiye birincisi olarak Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümüne yerleşen Konyalı görme engelli Fulya Akkaya’ya hediyelerini takdim etti.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu Pursaklar Aile Yaşam Merkezinde 4 yıldır eğitim alan Tuğba Babacan’ın eseri olan yağlı boya tablosunu Emine Erdoğan’a hediye etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ise Erdoğan’a Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün dokuma atölyesinde yapılan kilim üzerine işlenmiş bir tablo hediye etti.

(Pelin Üzek Kılıç - Mustafa Apaydın - Ömer Çetin / İHA)