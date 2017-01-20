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2 bin 700 jandarma astsubay adayı yemin etti

Jandarmada sözleşmeli olarak astsubay görevi yapacak olan 2 bin 700 astsubay adayının yemin töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

2 bin 700 jandarma astsubay adayı yemin etti

20 Ocak 2017 15:17

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde gerçekleştirilen “Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni”ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, askeri yetkililer, jandarma astsubay adayları ve aileleri katıldı. Törene katılan aileler cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile fotoğraf çekerek bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdi. Jandarmanın astsubay ihtiyacını karşılamak üzere 150’si kadın olmak üzere toplam 2 bin 700 öğrenci alımı yapıldı. Astsubay adayları hep bir ağızdan yeminini etti. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Ağustos ayında görev yerlerine gönderilecek.

Törenin ardından astsubay adayları ailelerine koşarak mutluluklarını paylaştı. Aileler, çocuklarının vatana, millete hizmet ettikleri için çok gururlu ve mutlu olduklarını belirtirken, astsubay adayları ise vatana hizmet için gerekirse canlarını feda etmeye hazır olduklarını söylediler.

Abdullah Sarıca 


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