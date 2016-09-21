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2 bin 800 Suriye vatandaşı geri dönüş için başvuru yaptı

Cerablus’un terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenmesinin ardından Cerablus’a başlayan geri dönüşler devam ediyor. 15 günde 2 bin 800 Suriye vatandaşı geri dönüş için Gaziantep Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından Karkamış’ta oluşturulan mobil irtibat ofisine başvuru yaptı.

2 bin 800 Suriye vatandaşı geri dönüş için başvuru yaptı

21 Eylül 2016 16:03
2 bin 800 Suriye vatandaşı geri dönüş için başvuru yaptı - Tıkla İzle

Suriye’deki iç karışıklıktan ve terör örgütlerinden dolayı ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan Suriyeli vatandaşların geri dönüş işlemleri sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus’un güvenli hale gelmesiyle 7 Eylül’de başlayan geri dönüşlerde 15’inci gün geride kalırken şu ana kadar 2 bin 800 kişiye geçiş için belge düzenlediği öğrenildi. Gaziantep Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından Karkamış’ta oluşturulan mobil irtibat ofisine 7-21 Eylül tarihleri arasında Suriye’ye geri dönmek için başvuruda bulunan 2 bin 800 Suriye vatandaşına geçiş belgesi düzenlendi.
Çevre illerde işlem yaptırıp gelen vatandaşlarla birlikte yaklaşık 3 bine yakın Suriye vatandaşı Karkamış Gümrük Kapısı’ndan Cerablus’a geçiş yaptı.
 

Mustafa Çiçek


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