Suriye’deki iç karışıklıktan ve terör örgütlerinden dolayı ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan Suriyeli vatandaşların geri dönüş işlemleri sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus’un güvenli hale gelmesiyle 7 Eylül’de başlayan geri dönüşlerde 15’inci gün geride kalırken şu ana kadar 2 bin 800 kişiye geçiş için belge düzenlediği öğrenildi. Gaziantep Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından Karkamış’ta oluşturulan mobil irtibat ofisine 7-21 Eylül tarihleri arasında Suriye’ye geri dönmek için başvuruda bulunan 2 bin 800 Suriye vatandaşına geçiş belgesi düzenlendi.

Çevre illerde işlem yaptırıp gelen vatandaşlarla birlikte yaklaşık 3 bine yakın Suriye vatandaşı Karkamış Gümrük Kapısı’ndan Cerablus’a geçiş yaptı.



Mustafa Çiçek