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2 bin derecelik sıcağa aldırmadan oruçlarını tutuyorlar

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de fırın ustaları, demir ustaları ve dönerciler ocaklarının başında 2 bin santigrat dereceye ulaşan sıcaklığa rağmen zor koşullarda oruçlarını tutuyor.

2 bin derecelik sıcağa aldırmadan oruçlarını tutuyorlar

24 Mayıs 2018 11:25
2 bin derecelik sıcağa aldırmadan oruçlarını tutuyorlar - Tıkla İzle

Ramazan ayında en zor şartlarda oruç tutan meslek gruplarından biri olan fırın ustaları, demir ustaları ve dönerciler yoğun çalışma temposu ve yüksek sıcaklığa rağmen oruçlarını aksatmıyor. Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalanların, zorlu şartlarda oruç tutmaya çalışması ise takdir topluyor.

"Allah sabrını veriyor" 

Demirci ustası olarak 2 bin santigrat dereceye ulaşan sıcaklık önünde çalışan Ömer Akdemir, "Bizim işimiz sıcak demircilik. Ocak 2 bin dereceyi buluyor ama orucumuzu tutuyoruz. Ramazan ayı Allah yardım ediyor, tutuyoruz bir şekilde. Serinlemek istediğimizde vantilatörü açıyoruz, elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Biz 30 Ramazandır tutuyoruz, sıcak da olsa Allah sabrını veriyor" dedi.

"Zorlanmadan mükafat var mı" 

17 yıldır döner ustası olan Fadıl Yavuz da sıcaklığın 70-80 dereceye ulaştığı ocağın başında sıcağa aldırmayanlardan. Alnından her saniye akıttığı tere rağmen orucunu tutan Yavuz, "Allah kabul ederse tutuyorum. Tabi sıcaklık burada 70-80 dereceye ulaşıyor. İster istemez zor oluyor, kolay bir iş yok hiçbir yerde. İster istemez zorlanacaksın, zorlanmadan mükafat var mı? İnsanlar görünce oruç tuttuğumu tabi ki şaşırıyorlar. Hatta şaşıranlar arasında tutanlar da oluyor" diye konuştu.

"Normalde 5-6 litre su içiyoruz" 

Ekmek fırınında usta olarak çalışan Murat Gülüşken de iftara yetiştirdiği pideleri yaparken orucunu bırakmıyor. Fırının 200 derece sıcaklığı önünde orucunu tutan ve zorlanmadığını belirten fırın ustası, Ramazan ayı dışında oruç tutmadığı zamanlarda fırın başında 5-6 litre su içtiğini söyledi.  

Mihrap Düzöz-Sinan Yeniçeri

 

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